PŘÍKLEP: Energetická krize v hokeji? Blíží se konec některých klubů, přiznává Hadamczik

Pokračující dopady invaze ruských vojsk na Ukrajině, a to včetně zdražení energií, které je devastující pro český hokej. To jsou některá z témat Příklepu redakce Sport.cz s prezidentem Českého svazu ledního hokeje Aloisem Hadamczikem. „Když na to nemá stát, tak my jako hokejový svaz na to nemáme vůbec,“ přiznává muž, který stojí v čele českého hokeje od červnové volby.

Příklep s Aloisem Hadamczikem a Martinem KézremVideo : Sport.cz