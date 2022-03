Nižněkamsk

Výhru na stranu Čeljabinsku strhl v šesté minutě prodloužení obránce Albert Jarullin. Brankář Roman Will přispěl k vítězství 26 zákroky. Traktor coby druhý nejlepší tým základní části může ukončit sérii už v pondělí znovu na ledě soupeře.

Kádr Nižněkamsku před zápasem opustili finský brankář Frans Tuohimaa a americký útočník Dan Sexton, kteří následovali další zahraniční hráče z jiných klubů reagující na ruskou invazi na Ukrajinu odchodem ze země. Zatímco Tuohimaa do play off vůbec nezasáhl, Sexton si v předchozích dvou startech připsal gól. Jedinými legionáři, kteří dnes v dresu Něftěchimiku zasáhli do zápasu, byli Češi Klok a Ronald Knot.