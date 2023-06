Jaškin končí v Petrohradě, nedohodl se na penězích. Má zůstat v Rusku a nasypou mu ještě víc

„Hokej je život a někdy se musíte rozloučit se svými přáteli. V příští sezoně bude SKA hrát bez Dmitrije Jaškina. Byl to skvělý kapitán a zapsal se do historie našeho klubu. Jsme mu vděční, ale nyní se naše cesty rozcházejí,“ uvedl hlavní trenér Petrohradu Roman Rotenberg.

Jaškin si loni v létě svým přesunem do Ruska zavřel dveře do národního týmu. Tuzemská hokejová generalita rozhodla, že hokejisté, kteří do KHL zamířili po ruském rozpoutání války na Ukrajině, nebudou zváni do reprezentace.