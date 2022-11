Jordán chce opustit KHL. Majitel bronzu z letošního MS má namířeno domů

Už brzy by se měl počet českých hokejistů působících v Kontinentální lize zredukovat ze čtyř na tři. Podle serveru championat.com totiž z rodinných důvodů skončí v Chabarovsku dvaatřicetiletý český obránce Michal Jordán a vrátí se do své vlasti. Zdroje sport.cz takovou informaci potvrzují, Jordán však momentálně nevede žádná jednání s extraligovými kluby. K tomu může dojít až poté, co budou doladěny všechny administrativní náležitosti ukončení jeho kontraktu s Amurem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český obránce Michal Jordán v reprezentačním dresu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Michal Jordán se rozhodl vrátit do České republiky z rodinných důvodů. Jeho žena nemůže ze zdravotních důvodů letět do Chabarovsku se svými dětmi. V této těžké chvíli se Michal rozhodl připojit k rodině. V blízké budoucnosti bude smlouva ukončena z podnětu hráče," prohlásil generální ředitel Amuru Roman Kramar. Jordán, který v květnu pomohl české reprezentaci k zisku bronzových medailí na světovém šampionátu ve Finsku, působí v Chabarovsku už šestou sezonu a vypracoval se v jednu z klíčových opor týmu. V aktuálním ročníku nosil na dresu kapitánské céčko a s 11 kanadskými body ve 22 odehraných zápasech je nejproduktivnějším zadákem mužstva z Dálného východu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Jordán (vpředu).Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Mrzí nás to, Michal je jedním z klíčových hráčů týmu a za současných podmínek je téměř nemožné ho nahradit," dodal Kramar. Účastník pěti MS, ZOH 2018 a SP 2016 nastupoval v KHL před Chabarovskem i v sezoně 2016/17 za Kazaň. Celkem v KHL odehrál 303 zápasů a zaznamenal 27 gólů a 64 asistencí. Na Jordána se nevztahuje zákaz oblékat dres národního týmu, který výkonný výbor hokejového svazu přijal na konci srpna pro hráče nastupující v KHL, neboť zlínský rodák v ní měl podepsanou smlouvu už před únorovým vypuknutím ruské vojenské invaze na Ukrajině. Stejně je na tom i obránce Vladivostoku Libor Šulák. Naopak jeho klubový spoluhráč Rudolf Červený a kapitán Petrohradu Dmitrij Jaškin zamířili do KHL až v době války, takže jim je reprezentace zapovězená.