Kovalčuk se po dvou letech vrací k hokeji, bude hrát v KHL za Spartak Moskva

Kovalčuk, jedna z největších hvězd ruského hokeje tohoto století, ukončil kariéru v dubnu 2021 po zisku Gagarinova poháru s Omskem. Do Spartaku se vrací po více než dvou desetiletích: v moskevském týmu působil do roku 2001, kdy jako jednička draftu odešel do NHL.

Dalších pět let hrál Kovalčuk za Petrohrad, s nímž dvakrát ovládl KHL. V roce 2018 se rodák z Tveru do NHL vrátil a do roku 2020 před odchodem do Omsku oblékal dresy Los Angeles, Montrealu a Washingtonu.