Ostuda českého hokeje! Jaškin gratuluje ruské armádě a hraje v armádním dresu s ruskou vlajkou

Dveře do českého národního týmu si zavřel už svým červencovým přestupem do Petrohradu, neboť tuzemská hokejová generalita následně rozhodla, že hokejisté, kteří do KHL zamířili po loňském únoru, kdy Rusové rozpoutali válku na Ukrajině, nebudou zváni do reprezentace. Nyní se však zdá jako vyloučené, že by útočník Dmitrij Jaškin ještě někdy za nároďák nastoupil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dmitrij Jaškin v dresu národního týmu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Může za to video, které petrohradský hokejový klub zveřejnil ve čtvrtek na svých sociálních sítích. Právě dnes se totiž v Rusku slaví Den obránců vlasti, v sovětských časech známý jako Den Rudé armády. S přáním šťastného 23. února a gratulacemi všem „obráncům" přišel i Petrohrad, konkrétně jeho hráči. Ti namluvili zhruba půlminutový vzkaz věnovaný nejen ruským ozbrojeným silám. ⭐ С 23 февраля! ⭐ Наши поздравления всем защитникам! pic.twitter.com/3A3ivQCrIx — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 23, 2023 A na samém konci videa promlouvá i Jaškin. Rodák z Omsku, který však reprezentuje Českou republiku a její dres oblékal i na Světovém poháru 2016 a mistrovstvích světa v letech 2018 a 2019, prohlásil přesně toto: „Gratuluju všem obráncům vlasti." Без лишних слов – завершаем регулярный чемпионат! pic.twitter.com/LdAb53msct — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 23, 2023 Po podpoře zločinného režimu Vladimira Putina si lze jen těžko představit, že by Jaškin ještě někdy obdržel pozvánku do české reprezentace. V příspěvcích na sociálních sítích to syn někdejšího obránce Vsetína Alexeje Jaškina schytává od českých občanů už nyní. „Rozhodnutí, že nemůžu reprezentovat, bylo pro mě nečekané a ne moc příjemné. Ale toto rozhodnutí učinila Česká republika nebo ti, kteří tam hokej řídí, takže s tím nemůžu nic dělat," prohlásil už v listopadu Jaškin, jenž v této sezoně zaznamenal v 66 zápasech 38 gólů a 21 asistencí. Do KHL se vrátil po sezoně strávené v NHL, v níž ale za Arizonu odehrál kvůli zranění kolene jen 12 zápasů a pak se zranil. Сегодня матч юбилеев! Дмитрий Яшкин проводит 200-ю игру в КХЛ, а Игорь Ожиганов – 600-ю. И тому, и другому желаем как можно больше успехов, голов и трофеев в составе СКА! pic.twitter.com/5iTxksO6LD — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 23, 2023 Petrohrad, který se podporou ruského režimu nikdy netajil a jeho viceprezidentem a zároveň i hlavním trenérem je Roman Rotenberg - blízký přítel Vladimira Putina - navíc dnešní poslední zápas základní části KHL na ledě Soči odehrál ve speciálních dresech (Petrohrad vyhrál 6:5 v prodloužení, Jaškin dal dva góly a přidal asistenci). Ty mají vojenskou tématiku, kromě dresů a kalhot v khaki barvě měly maskovací vzor i helmy hráčů. Do toho nechyběla na dresech již jistého vítěze základní části KHL ruská vlajka, která se na nich běžně nenachází. „Náš klub byl založen v roce 1946 speciálně jako klub pro leningradské funkcionáře, takže 23. únor je pro SKA obzvláště důležitým dnem," uvedl podle webu Sports.ru Roman Rotenberg. Kontinentální liga Jaškin: Zákaz reprezentovat? Nečekané a nepříjemné. Nemůžu s tím nic dělat