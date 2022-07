Reprezentant Klok: Na Rusy nemůžu říct jediné špatné slovo. V Česku mi kvůli KHL vyhrožovali

Když generální ředitel Nižněkamsku Igor Larionov (shoda jmen se slavným sovětským centrem) oznamoval ukončení kontraktu s vámi, vysvětloval to tlakem, který byl na vás a vaši rodinu doma v Česku vyvíjen kvůli smlouvě v Rusku. Je to pravda?

Tlak ze strany médií na všechno, co se týče Ruska, tady je. Stačí se podívat, jak se tady píše o Slovácích, kteří teď podepisují v KHL, a jak tu na to lidé reagují. Najdou se i tací, kteří reagují normálně, velká většina ale negativně.

Obdržel jste i výhrůžky?

Něco proběhlo... Na sociálních sítích mi lidé z anonymních účtů vyhrožovali. Nebylo příjemné to číst, ale nic s tím neudělám. Žijeme v demokratickém státě, tak ať si každý napíše svůj názor. Finální rozhodnutí je stejně na mně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Klok během tréninku hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

A to by bylo jaké? Kdybyste se nedomluvil na smlouvě v NHL s Arizonou, vrátil byste se do Nižněkamsku, s nímž jste v prosinci prodloužil smlouvu až do roku 2024?

Měl jsem nabídky ze Švýcarska, určitě bych se mohl vrátit do Finska, proběhl i kontakt s domácí extraligou. I kdyby se neozvala Arizona, za momentální situace bych se do Ruska nevracel.

To byste mohl? Vždyť platný kontrakt je přeci pořád platný kontrakt, přestože jste jej podepsal tři měsíce před začátkem války na Ukrajině.

S vedením a prezidentem klubu jsem neměl, než to začalo (válka na Ukrajině), žádný problém. A i potom se k nám cizincům chovali úplně normálně a snažili se nás uklidnit, když se tehdy zavíral vzdušný prostor, že nás za hranice dostanou a garantují nám návrat domů. Na Rusy a jejich jednání nemůžu říct jediné špatné slovo. Mohli mě tam kvůli platné smlouvě držet, ale dohodli jsme se na podmínkách jejího ukončení. Vyšli mi vstříc, protože pochopili situaci, jaká panuje. I když s ní nesouhlasí.

Říkáte, že pochopili situaci, jaká panuje. Co přesně tím myslíte?

Pochopili výhrůžky, které mi chodily. My jako Evropa to bereme jinak, než Američani nebo Kanaďani, kteří teď do KHL chodí úplně normálně. (V Nižněkamsku) jim dlouho trvalo, než to pochopili, ale jsem za to rád a děkuju jim za přístup a dohodu o podmínkách ukončení smlouvy.

Chápete hráče, kteří v dnešní době podepisují nové kontrakty v KHL?

Válku samozřejmě odsuzuju a nesouhlasím s ní. Nebudu ale odsuzovat Rusy, že je celý národ špatný. Oni se fakt ke mně chovali naprosto normálně, mám tam kamarády, se kterými jsem si vytvořil super vztah. Jsou to normální lidi jako my, kteří s tím (válkou) taky nesouhlasí a nic s tím nezmůžou. Spousta lidí ve městě zažila druhou světovou válku a každý z nich by vám řekl, že už nikdy nechce válčit. Nechtějí, aby jim zase umírali rodinní příslušníci a blízcí. Nikdo neví, co všechno za válkou je a jsem toho názoru, že na pravou pravdu asi nikdo nikdy nepřijde.

Souhlasíte s Jakubem Voráčkem, že přestože on by do Ruska nikdy hrát nešel, měl by ale každý hráč mít na výběr se rozhodnout?

Je to tak. Každý musí vědět, proč a za čím do KHL jde, a pak si musí nést následky. To ale neznamená, že mu lidi mají začít vyhrožovat a odsuzovat ho. Kuba Voráček mluví trochu z jiné pozice, je od začátku (kariéry) v NHL a je zabezpečený. Přitom právě kvůli zabezpečení rodiny řada kluků KHL riskne.

Třeba bývalý vynikající lotyšský brankář Arturs Irbe, jenž chytal i za Sovětský svaz, upozorňuje, že odchodem do KHL se hokejisté chtě nechtě stávají součástí ruské propagandy...

Samozřejmě když budete hrát v těch nejsledovanějších moskevských klubech jako CSKA nebo Spartak, nějaký tlak na podporu Ruska může být. Za mě je to ale pořád hokej. V minulosti taky nikdo nesouhlasil s tím, co napáchal Sovětský svaz, a stejně se normálně účastnil mezinárodních akcí. A že před zápasy KHL hraje ruská hymna? Hrajete v Rusku, no tak posloucháte ruskou hymnu. Hrajou tam vesměs Rusové, cizinců je v týmu jen pár, tak přece nebudou pouštět českou nebo slovenskou hymnu... Prostě se postavíte na modrou a posloucháte ruskou hymnu. Kdyby mi nařídili nosit nějaké oblečení, to už by pak bylo na mě, abych si s vedením domluvil, že s tímhle nesouhlasím. U nás tomu bylo vedení klubu otevřené.

Máte konkrétní příklad?

Pamatuju si, jak byl na nějakém zápase v KHL v hledišti transparent „Putin je náš prezident". V Nižněkamsku věděli, že kdyby se něco takového objevilo i u nás, my se za to nepostavíme a na led nepůjdeme.

Souhlasíte s vyřazením Ruska z turnajů pořádaných Mezinárodní hokejovou federací?

Sám nevím, jak až daleko zasahuje politika do sportu, jak je to všechno propojené. Vyřadit Rusy z MS je ze sportovního hlediska obrovská ztráta. Zápasy s nimi jsou vždycky na vysoké úrovni a každý náš fanoušek si je užíval. Šampionát tím ztrácí na kvalitě, trpí tím hráči i celý mezinárodní hokej. Je otázka, jestli vyřazení Rusů a Bělorusů má pozitivní vliv na zlepšení situace. Samozřejmě je rovněž otázkou, jak by se Rusové a Bělorusové chovali, kdyby na MS mohli hrát. Byli by normální, nebo by ještě víc provokovali? A tím nemyslím jen provokace na ledě.

Pojďme k vám a vaší dvoucestné smlouvě s Arizonou. Věříte si, že místo v NHL získáte?

Když už jsem tam podepsal, první tým chci samozřejmě udělat. Je to pro mě další výzva a já se jí nebojím. Myslím, že v životě jsem zvládl už i horší a větší. Nemám co ztratit, věřím si. I když po zranění, ze kterého se dávám do kupy, bude letní příprava těžší.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český obránce Lukáš Klok.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Dubnová operace kolena byla nevyhnutelná?

Byla, stav kolena už byl hraniční. Problémy s ním se táhly už od loňského února, letos v únoru jsem odehrál olympiádu pod prášky a kortikoidy. Dál už to ale zvládnout nešlo a věděl jsem, že kdybych ještě risknul květnový šampionát ve Finsku, mohl bych si ohrozit další sezonu. Navíc jsem musel podstoupit i operaci ruky.

Jak jste na tom teď?

Rehabilituju a začínám trénovat. V srpnu snad začnu chodit i na led. Uvidím, jestli sám, nebo se nabízejí Vítkovice, se kterými jsem o tom ale ještě nemluvil. A třeba se domluvím s Radkem Faksou, který tady v Ostravě taky trénuje.

Do Arizony míří i váš spoluhráč z Neftěchimiku obránce Ronald Knot. Skoro to až vypadá, že jeden bez druhého se nikam nehnete...

Je to taková kuriozita, ale prostě to takhle vyšlo. Je dobře, že tam se mnou bude další Čech, pomůžeme si s adaptací.

Neberete ho částečně i jako konkurenta?

Takhle už jsme si konkurovali v Nižněkamsku, v Arizoně navíc bude o flek bojovat víc hráčů. Ale beru to tak, že zatímco já jsem levák, Rony pravák, takže přímo spolu soupeřit asi nebudeme. Spíš mě štve, že jako hráč mladší 28 let bez nováčkovského kontraktu nemůžu podepsat jednocestnou smlouvu. Myslím, že kdybych na ni měl právo, na základě výkonů z poslední sezony by mi ji nabídli. Nejdu ale do NHL kvůli penězům. Jdu tam za kariérním vzestupem. A abych se zlepšil jako hokejista.

Ne že bych to chtěl přivolávat, ale už jste přemýšlel, co byste dělal, pokud byste skončil na farmě?