Jaký je váš názor na Čechy v KHL? Měli by ji kvůli ruské invazi na Ukrajinu opustit, a ne do ní naopak odcházet, tak jako minulý týden Rudolf Červený?

Myslím, že můj postoj na tyhle věci zná každý. Já bych do Ruska za žádných okolností rozhodně nešel. V životě bych to neudělal, a kdo to naopak udělá, musí si pak nést následky, když nějaké budou. A taky musí počítat s tím, že se může cokoliv stát. Ať se ale každý dělá, co chce. Je to jeho rozhodnutí. Každý hráč má jiné myšlení, každý hráč musí přemýšlet i nad tím, jak zabezpečit rodinu.

Podporujete Dominika Haška, podle něhož by měl český parlament schválit zákon zakazující pracovat našincům v Rusku?

To je hrozně těžké, je to o názoru. Nechci být v odpovědích alibista. Vím, jaký postoj k tomu má Lojza Hadamczik, jaký zase Hašan. Jsou to dva rozdílné pohledy. Jestli Český hokej rozhodne, že kluci z KHL nesmějí reprezentovat, tak to kluci budou muset respektovat. Já bych ale do Ruska ani nepáchl.

Co jste říkal na vyjádření nového prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika pro Sport.cz, který se podivoval, kolik luxusních ukrajinských aut u nás nyní jezdí a proč Ukrajinci nebojují doma ve válce?

S tím úplně nesouhlasím. Nikdo si nedokáže představit, v jaké situaci ti Ukrajinci jsou. Nepočítám, že celá Ukrajina jezdila v trabantech nebo ve škodovce. Určitě bych neřešil, jaká auta mají lidé, kteří se svými rodinami utekli před válkou. To je to poslední. Nikdo do těch lidských osudů nevidí. Ale to je problém současné společnosti. Nejenom u nás.

Co konkrétně máte na mysli?

Strašně moc se zaškatulkovávají lidi. Daný názor se pak dostane ven a hrozně ovlivní většinu společnosti. Ať si každý jezdí, v čem chce. Kdybychom tady byli ve válce my, pár z nás by taky vzalo nohy na ramena. Vzal by auto, které má doma, a odjel by jinam. Já bych si na hrdinu určitě nehrál. Určitě bych neřešil, kdo v čem jezdí. To je kravina.

V Columbusu jste celou sezonu odehrál i se dvěma ruskými spoluhráči; obráncem Vladislavem Gavrikovem a útočníkem Jegorem Činachovem. Cítil jste, že se na ně lidé ve Spojených státech dívali skrz prsty?

Určitě. Na sociálních sítích dostávali výhrůžky. Ti kluci za (válku na Ukrajině) samozřejmě nemůžou. Kdyby náš stát někoho napadl, taky bych nechtěl být zaškatulkován jako ten, kdo je z té České republiky. Gavrikov je jeden z nejlepších kluků, které jsem měl možnost v hokeji poznat. Činachov je 21letý kluk, který chudák ani nemohl jet do Ruska, aby potom nemusel jít válčit. Lidi v zámoří se na ně dívali skrz prsty. Na jednu stranu se vůbec nedivím, na druhou stranu je to hrozně složité, když s těmi kluky vycházíte a máte se rádi.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Jakub Voráček.Foto : Michaela Říhová, ČTK

Schvalujete rozhodnutí NHL, že Stanleyův pohár se letos do Ruska nepodívá, takže Valerij Ničuškin z Colorada má smůlu?

Nedivím se tomu. Mít s Ruskem diplomatické vztahy v momentální chvíli opravdu nejde. A přivézt Stanley Cup do Ruska diplomatickým krokem je. Nedávalo by to smysl.

Nejen v zámoří, ale i v Česku, se řeší vztah hvězdy Washingtonu Alexandra Ovečkina s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, k němuž má dlouhodobě blízko a od začátku války na Ukrajině stále má na svém Instagramu společnou fotku s ním. Váš názor?

Můj pohled je takový: V něco věříte, tak jako hodně lidí v Česku třeba věřilo Miloši Zemanovi, který byl posledních šest sedm let s Nejedlým a Mynářem proruský. A najednou Miloš Zeman úplně otočí a řekne, že Putin patří před válečný soud. Ovieho pozice k Putinovi je podobná.

V čem?

Máte nějakou propagandu, které Ovie věřil a teď přišlo tohle (válka na Ukrajině). Ovie je na Západě velké jméno a je tlačen do něčeho, čemu třeba sám moc nevěří. Anebo nemůže změnit názor ze strachu. Člověk asi má mít jiné zásady, než jak se on staví k Vladimiru Putinovi, ale bůhví, co by se stalo jeho blízkým, kdyby on vystoupil tak, jak by asi měl a jak by si všichni lidi přáli.

Jakuba Voráčka ted zajímá i to, koho z NHL nominuje na charitativní zápas proti týmu Martina NečaseVideo : Sport.cz

Nedokážu si představit být v jeho kramflecích. Kdyby se to stalo mně a mé rodině hrozilo nebezpečí, vůbec si nedokážu představit, jak bych reagoval. Hrozně rád bych řekl, že bych reagoval tak, jak bych měl, jak by lidi očekávali. Ale nevím to. Ve Státech je navíc další průser...

Povídejte.