Reprezentanta pranýřují za podpis v KHL. Lež! Žádnou smlouvu nemám, odmítá hráč

Lotyšsko má jasný postoj ke svým sportovcům, kteří by se rozhodli působit v ruských či běloruských soutěžích – bylo by jim zakázáno oblékat národní dres. Tento postoj je legislativně zahrnut v novele sportovního zákona z konce dubna. I přes tuto skutečnost se 29. června objevila zpráva, že hokejista Miks Indrašis podepsal roční kontrakt se Spartakem Moskva v KHL.

„Pokud je to pravda, Miks rozhodně nebude pozván do lotyšského národního týmu. V současné době změny přijaté v zákoně o sportu neurčují dobu, po kterou je toto pravidlo platné, takže v tuto chvíli jde o rozhodnutí bez data ukončení,“ prohlásil pro Lotyšskou televizi generální sekretář tamního hokejového svazu Roberts Plusejs.

Indrašis téměř týden k situaci mlčel a pak vydal prohlášení. „Spartak lže, nemám s ním platnou smlouvu,“ uvedl s tím, že prý má podepsáno s jiným klubem a jinde. Kde, to neuvedl. Podle něj je Spartak nešťastný z jeho odmítnutí pokračovat, a proto podnikl tyto kroky.

Viss nav balstījies tikai uz vienu Spartak paziņojumu - Mika Indraša līgums ir reģistrēts KHL. Bija vai nebija, ir vai nav - tālāk katrs var spriest pats. Ņemot vērā arī to, ka klusēts sešas dienas, kaut iespēja izteikties bija jau pirmajā vakarā

Ruské sportovní weby rovněž uvádějí, že Lotyš má platnou smlouvu se Spartakem. „Pokud se hráč rozhodne nesplnit podmínky smlouvy, musí klubu zaplatit kompenzaci v souladu s předpisy KHL,“ uvedl klub v prohlášení. Ty by měl Indrašis přitom už dobře znát, jelikož v Kontinentální lize působí nepřetržitě od roku 2011 (jen závěr minulé sezony dohrál po angažmá v Podolsku a Vladivostoku ve švýcarském Bielu).

Mimo jiné tento týden oznámil Amur Chabarovsk, že v klubu podepsal smlouvu jiný lotyšský reprezentant, gólman Janis Kalninš. „Není to populární rozhodnutí, ale udělal jsem to, protože moje kariéra už nebude trvat dlouho. Byla to nejlepší volba pro mou rodinu a můj život po kariéře. Jsem dospělý a vím, jak mohou lidé reagovat a jak média mohou věci zvrátit. Žijeme své vlastní životy a děláme rozhodnutí, která jsou pro nás a naše rodiny nejlepší,“ okomentoval svůj podpis třicetiletý reprezentant, pro kterého byly zřejmě poslední reprezentační akcí zimní olympijské hry v Pekingu.