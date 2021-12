Oba Češi za Vladivostok skórovali v prosinci poprvé a shodně střelami od modré čáry. Mozík v 18. minutě po Šulákově přihrávce vyrovnal na 1:1, sám Šulák v 51. minutě poslal Admiral do vedení. To ale domácím vydrželo jen půldruhé minuty, kdy Klokovu střelu vyraženou gólmanem dorazil do branky Ansel Galimov. Vladivostok nakonec dosáhl na vítězství v samostatných nájezdech, v němž se neprosadil ani jeden z hráčů Nižněkamsku.