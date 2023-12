Chceme celou Ligu mistrů vyhrát, zní z Pardubic. V cestě stojí další finský sok

Už v osmifinále Východočeši vyřadili soupeře ze země tisíců jezer, konkrétně Ilves Tampere, teď je čeká další finský soupeř. „Asi to bude opět hodně bruslivý tým. Klasický finský hokej,“ míní Will. „Přípravu jsme měli důkladnou a přesně šitou na míru soupeři. Trenérský štáb dělá skvělou práci a stráví u videa spoustu hodin. A nám předá to nejdůležitější,“ oceňuje.