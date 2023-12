Neměl jsem tohle datum zakroužkované, ale speciální zápas to byl, přiznal po výhře v Třinci Varaďa

„Nějaké vzpomínky mi v tu chvíli proběhly hlavou, ale koloběh života běží dál a já se dívám před sebe. Ne za to, co bylo. Pilně jsme se připravovali, abychom to utkání tady zvládli a budu se sem těšit příště opět,“ vykládal svým obvyklým projevem bez zbytečných emocí Varaďa.

Třemi body za gól a dvě nahrávky přispěl k jednoznačnému vítězství obránce Pardubic Peter Čerešňák. „Trenér tady dlouho byl, zanechal tady nějakou stopu, několik titulů, takže si ho tady všichni hodně váží. Ale abych se přiznal, nepostřehl jsem, že by to pro něj bylo něco extra. Byla to klasická příprava jako na každého jiného. Hlas se mu netřásl,“ smál se Čerešňák. „Ale do kabiny něco vypsal, tak doufám, že jsme ho dnes potěšili,“ dodal slovenský bek po výhře, která při pohledu na skóre vypadala jednoznačně.