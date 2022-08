Hokejová Liga mistrů startuje už za týden. České týmy se těší na náročnou prověrku

„Pro rozvoj Ligy mistrů by bylo skvělé, ale české kluby došly co nejdále. Třeba až do finále," přál si nový prezident soutěže Jörgen Lindgren. Papírově nejlepší výchozí pozici by měl mít Třinec, který byl jako mistr extraligy nasazen do prvního koše a do skupiny dostal švédskou Skellefteu, švýcarský Davos a severoirský Belfast. „Jako kouč Banské Bystrice jsem zažil zápas proti Cardiffu. Britský hokej mě příjemně překvapil. Bude to fyzicky náročný zápas," mínil asistent trenéra Ocelářů Vladimír Országh.