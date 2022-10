Hradec přelezl berlínskou zeď a slavil postup s fanoušky ve vlaku

„Skvělá akce, už na nádraží bylo parádní vidět lidi v šálách a týmových barvách. Užili jsme si to všichni společně," tvrdil na klubovém webu útočník Jan Veselý, jenž gólem přispěl k výhře 7:3. Mountfield na ledě Eisbärenu vymazal dvougólovou ztrátu a v posledním dějství otočil skóre pěti trefami.

„Stále jsme věřili, že můžeme vyhrát. Z mužstva byla pořád cítit veliké energie. Ve třetí třetině už mělo lepší pohyb, drželo se na kotouči, dalo i spoustu pěkných gólů a díky tomu úplně překlopilo skóre," řekl asistent trenéra Petr Svoboda.

Dvě branky a asistenci si připsal Jérémie Blain, gól a dvě nahrávky přidali Aleš Jergl a Kevin Klíma. „Po zápase to byla ohromná euforie. Jsme šťastní hlavně kvůli našim fanouškům, protože ti udělali neskutečnou kulisu. Chtěli jsme to pro ně urvat. Ke konci nám to tam napadalo a fanoušci si mohli krásně zakřičet," radoval 28letý Veselý, jenž se dostal do hry při absencích zraněných Peretta a Kellyho Klímy.

Domácí, kteří měli v sestavě i českého útočníka Marcela Barinku, nastoupili k zápasu necelých 24 hodin po porážce 1:3 přípravném utkání s týmem San Jose Sharks. Určitě to ke konci hrálo roli. Pokyny od trenérů byly jasné. Měli jsme je dohrávat, aby jim to nevonělo. To se nám celkem povedlo, unavili jsme je. Hlavní bylo, že jsme si pohlídali zadek zaplaťpánbůh, že nám to tam napadalo," uvedl Veselý.