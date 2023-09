Když se hráč po gólu nevrací, nemůžeme soupeři nabízet přesilovky, ví třinecký Daňo

Hosté vedeni kapitánem Romanem Červenkou vydatně využili pro Ligu mistrů nově zavedená pravidla, dvěma góly v přesilovce pět na tři se dotáhli na 5:4 a ještě do konce třetí části skóre otočili. Hudáček sice v závěru ještě srovnal na 6:6, ale v prodloužení rozhodl o výhře hostů 7:6 Jordan Schroeder.

„Dneska nám to nové pravidlo pomohlo a můžeme být rádi, že jsme to díky tomu otočili. Asi to může být pro diváky zábavnější, že se vyloučený hráč nevrací, přesilovka pokračuje a tým ve výhodě může přidat další branku,“ přemítal nad změnami Červenka, jenž se na vítězství švýcarského celku podílel dvěma nahrávkami.

I domácí jednu novinku využili, když Marko Daňo ujel v oslabení, zvýšil třinecké vedení (na 4:2) a zrušil tím vyloučení pro Jakuba Jeřábka. „Nová pravidla sehrála velkou roli. I my jsme si díky tomu jedno oslabení zkrátili, když jsem vypustil Kebu (Jeřábka) zpátky na led. Ovšem nemůžeme soupeři nabídnou dvouminutovou přesilovku pěti proti třem. Když hráč nemůže z trestné, je to hodně náročné,“ poukázal slovenský útočník Daňo.

Ke gólu přidal zkraje třetí třetiny i nahrávku Liboru Hudáčkovi a oslavil tak narození syna Bena Marka. „Jsem rád, že mi to tam padlo. Malý je zdravý, manželka všechno zvládla a těšíme se z nového přírůstku. Ten gól byl pro něj jako přivítání do hokejové rodiny. Snad na to navážu i v dalších zápasech,“ řekl Daňo.