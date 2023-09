Liga mistrů je dobrá příprava, lepší než zápasy o nic, říká kapitán Rapperswilu Červenka

Prohrávali jste v Třinci už 2:5, ve dvouminutové přesilovce pěti proti třem jste ale snížili na 4:5. Souhlasíte, že vám hodně pomohlo nové pravidlo, které říká, že vyloučený hráč se nevrací po gólu na led?

Určitě ano. Dneska nám to pomohlo k obratu. Pro tým, který hraje přesilovku je to určitě příjemné, když dá gól a má šanci dát další, jak se to povedlo nám.

Může být hokej s novými pravidly (vyloučený hráč se při obdržené brance nevrací, naopak, když dá tým gól v oslabení, přesilovka soupeře tím končí) pro diváka zábavnější? Může padat více gólů?

Samozřejmě gólů padat více může, když přesilovka gólem nekončí. A když je přesilovka konkrétně pět na tři, jak jsme měli my, tak tam ty góly mohou napadat. Ale celkově to je jedno. Příště to zase může pomoct našemu soupeři. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme to i díky tomu otočili.

Prohrávali jste na začátku třetí části už o tři góly, bylo těžké se nezlomit?

Vůbec ne. Prostě jsme to chtěli zkusit otočit a především jsme chtěli hrát lépe než ve druhé třetině, kdy nám Třinec utekl. I kdybychom neměli tu přesilovku, tak jsme chtěli s tím zápasem něco udělat.

Užil jste si zápas proti nejlepšímu českému týmu posledních let?

Hráli dobře, kompaktně, asi to co mají zažité, jak jsou zvyklí a co jim přináší úspěch. První třetina byla slušná, pak jsme udělali zbytečné chyby a dovolili jim trochu nám utéct. Povedlo se nám to zvrátit, mohli jsme vyhrát i normálně, ale bohužel. Je to začátek sezony, my se spíše soustředíme na to, abychom se dobře připravili na ligu a zlepšovali se.

Jak moc vážně berete Ligu mistrů?

Chceme vyhrát každý zápas. Liga mistrů je to dobrá příprava, Třinec byl kvalitní soupeř. To, že hrajeme proti nejlepším hokejistům v Evropě, nás připraví lépe, než kdybychom hráli zápasy o nic. Ještě si to ale všechno hodně sedá, máme nějaké rozbité hráče z léta, a tak doufám, že se brzy uzdraví a ligu začneme všichni. Hlavní je, abychom v této sezoně byli lepší než v té minulé. Chceme v prvé řadě do play off a pak tam něco uhrát.

Potěšilo vás, že si teď zahrajete dvakrát v Česku?

Je to příjemnější, než být někde já nevím, ve Finsku, nebo ve Švédsku. Ale my toho volna moc nemáme. Příští týden zase hrajeme hned doma, takže ten program před tím, než začne švýcarská liga je nabitý. Ale jo, není špatné být na chvíli v Čechách.

Stihnete se s někým potkat?

Uvidím, asi moc ne. Máme nějakou týmovou večeři a jak říkám, ten plán je docela nabitý.

Psal jste si s někým před zápasem v Třinci?

S Tomášem Kundrátkem jsem mluvil, potřeboval jsem zařídit restauraci. Ten si dneska mimochodem zasloužil desítku za ty kecy na rozhodčí… (smích)

Andrej Nestrašil před utkáním vypustil informaci, že do Česka nepřijedete. Měla nějaký reálný základ?

To vůbec nevím. Neměl jsem ani v plánu nepřijet.

Přijely s vámi zhruba tři stovky fanoušků a celý zápas vás hlasitě podporovali, cestují s vámi pravidelně v tak hojném počtu?

(přemýšlí) … já ani nevím, asi jo. Máme dobré fanoušky. Ale byli zvyklí úplně na něco jiného. Rapperswil udělal hodně velký progres za posledních pár let a myslím, že si hodně váží toho, jaký hokej hrajeme a kde končíme v tabulce švýcarské ligy. Poslední roky hrajeme pravidelně play off, takže si to užívají a nám tím hodně pomáhají. A my si zase užíváme jejich podpory.

V Rapperswilu jste prodloužil smlouvu do konce sezony 2024/2025, jste tam hodně spokojený?

Jo, všechno tam funguje, jsem spokojený. Je tam progres a je pořád kam to posouvat a to mě baví. Budeme chtít hrát, co nejlíp a zase to někam posunout. Minule jsme vypadli ve čtvrtfinále, ta liga bude zase vyrovnaná a uvidíme.

Vrcholem sezony je mistrovství světa v Česku, bude vám v tu dobu 38 let. Je pro vás domácí šampionát velké lákadlo?