Krejčí by měl v Třinci nejlepší podmínky se nachystat na šampionát, míní Vrána

S Davidem Krejčím jste vyrůstali, znáte se dobře. Vrátí se ještě k hokeji?

Mluvili jsme spolu, bavili se o tom. Naznačoval, že v Americe asi pokračovat nebude, což se potvrdilo. Chce hrát na mistrovství světa, ale jak řekl Honza Peterek (sportovní ředitel Třince), ta pauza bude tak dlouhá, že připravit se na sto procent nebude jednoduché psychicky ani fyzicky. Vůbec jsem na to takhle nemyslel, nenapadlo mě to, ale třeba je i tato možnost, že už ani nenajde potřebnou motivaci.

Třinec potvrdil, že o něj má zájem. Bavili jste se spolu o této možnosti?

Myslím, že se bude rozhodovat v aktuální situaci s rodinou. Bude záležet na postavení klubů, které by měly šanci jej získat. Bude to řešit, až těsně předtím, než někam odejde.

Má cenu ho přemlouvat?

My jsme s Davidem vyrůstali, ale že bychom se znali až tak dobře. Jsme v nějakém kontaktu, ale nejsme nejlepší kamarádi. Něco jsem mu k tomu řekl a David je dost zkušený, aby se rozhodl podle sebe, rodiny. Uvidíme.

Stihl by se dostatečně na mistrovství světa připravit, kdyby se k hokeji vrátil na přelomu roku?

Nechci o tom ani moc spekulovat. Hráč jeho kvalit, pokud se bude udržovat ve formě, tak zase nebude potřebovat tolik odehrát, aby podával dobré výkony. V Třinci máme jedno z nejlepších zázemí v Evropě, ale nedokážu odhadnout, jestli bude pokračovat a kde.

Naposledy hrál David Krejčí extraligu v Olomouci, která měla podle zákulisních vyjádření zájem i o vás. Bylo to reálné?

Dostalo se to ke mně od kamarádů, od známých. Nic jsem o tom nevěděl. Vím, že tam něco proběhlo, ale nikdo mě nekontaktoval, s nikým jsem nemluvil, tak jsem to neřešil. Domlouvali jsme se už na nějaké spolupráci s Třincem a to bylo pro mě stěžejní.

Bylo to spíše zbožné přání Olomouce?

Možná někdo někde zaslechl, dal si pár drbů dohromady a udělal z toho story. Na šanci hrát s Davidem (Krejčím), když se minule vrátil domů, nedošlo. Uvidíme, jak bude má kariéra pokračovat.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Petr Vrána na tiskové konferenci před startem sezony 2023/2024.

Nemáte důvod opouštět zlatou stezku?

Já hlavně nemám důvod opouštět organizaci a skupinu lidí, které jsem tady poznal. Pokud budou mít dál o mé služby zájem, budu hrozně rád, když tady budu moct být. Pokud zájem nebude, nějak se domluvíme a má cesta možná povede někam jinam.

Je v týmu Třince síla a hlad vyrovnat Vsetín?

Vsetín vyhrával v jiné době. Máme asi větší konkurenci. Jsou tu Pardubice, Sparta, ti zase budou útočit na titul. Hradec se určitě bude bít, Vítkovice… Adeptů, kteří mají silný tým je opravdu hodně. Věřím ale, že sílu máme, i když odešlo hodně hráčů, co tady odehráli strašně moc a pomohli k titulům. Přišli kluci, kteří zase mají hodně zkušeností. Všechno je o tom, jak to poskládáme, jak budeme pracovat a jak zase najdeme cestu vyhrávat.

K nejhladovějším konkurentům budou patřit Pardubice. Jaké bude hrát proti týmu, který vede vaše kompletní bývalé trenérské trio v čele s Václavem Varaďou?

Na to se nebudeme dívat. Známe Vencu, ale Pardubice jsou soupeř jako každý jiný. Asi budou patřit k největším favoritům podle skladby kádru, kvality a peněz, co do toho dávají. Uvidíme. Pro nás se nic nemění. Budeme mít proti sobě trenéra, který nás zná, my známe jeho. Budeme se chystat, abychom byli úspěšní i proti Pardubicím.

Když jste přicházel do Třince, napadlo by vás, že čtyřikrát za sebou vyhrajete finále extraligy?

Ne! To je úžasné. Tehdy jsem na Spartě neprožíval zrovna příjemné období. Navíc mě ten vrchol vždycky o kousek utekl, ať už tady nebo v Rusku nebo v Lize mistrů. Mít možnost si tady s touhle partou projít všemi zážitky, je opravdu úžasné. Budu za to vděčný do konce života.

Už jste zapomněl na nálepku věčně druhý?