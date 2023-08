Nový formát, upravená pravidla. Startuje další ročník hokejové Ligy mistrů

„Jsme zábavní průmysl, takže jsme chtěli udělat hru trochu víc vzrušující. Myslím, že to je cesta dobrým směrem. Snad to přinese víc šancí a gólů,“ doufá Salmelainen s tím, že pokud se změna osvědčí, může se v budoucnu implementovat třeba i do pravidel Mezinárodní hokejové federace IIHF.

Novinku kvituje i Václav Varaďa, hlavní kouč Pardubic, které se jako vítěz základní části extraligy vracejí do Ligy mistrů po sedmi letech. „Za mě je to pecka. Přichází změna, která dává úplně nový význam vyloučení. Během jediného trestu se může celý zápas rozhodnout,“ liboval si nový trenér Dynama.

„Vnímám to tak, že všechna nová opatření podporují útočnou hru. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, ale v globálu to hodnotím pozitivně pro to, aby padalo více branek. Myslím ale, že hráči budou vnímat nutnou změnu pojetí. Každý z nich má herní myšlení, které ho specializuje na určitou dovednost,“ mínil Varaďa.