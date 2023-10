Pardubice doplatily na nové pravidlo. V Belfastu prohrály a v Lize mistrů narazí na Ilves

Východočeši přijeli do Belfastu v oslabené sestavě bez opor Willa, Sedláka, Radila, Hyky, Čerešňáka a Davida Musila. Tým doplnili o hráče z rezervního béčka, ale na ledě to ze začátku utkání znát nebylo. Pardubice poslal do vedení Martin Kaut, jenž po šesti sezonách ve formaci nastoupil i se svým o deset let starším bratrem Tomášem. „Moc jsme si to spolu užili. Lajna nám klapala výborně,“ liboval si 24letý Martin.

Ve 13. minutě to bylo už 2:0. Znovu to byla aktivní sourozenecká formace, která připravila trefu Jana Koláře od modré čáry. Ovšem Belfast se probral a zareagoval už o 32 sekund později. Z pravého kruhu se prosadil Long.

Foto: William Cherry/Presseye Pardubický obránce Jan Kolář v souboji s útočníkem Belfastu Ciaranenm Longem

Domácí výběr tvořen především z britských a zámořských hráčů rázem ožil a dokázal být favoritovi vyrovnaným soupeřem. Více práce měl hostující gólman Milan Klouček, ale Giants neproměnili přesilovky ani brejky. I po druhé třetině tak platil stav 1:2.

V poslední části však Belfast v aktivitě nepolevil a další početní výhodu už zužitkoval. První tutovku ještě pokryl skvělým přesunem Klouček, ale po pohledné zadovce Nazariana na osamoceného Printze už inkasoval.

Pardubice navíc doplatily na nové pravidlo Ligy mistrů, protože jejich oslabení pokračovalo a Belfast skóroval během 43 vteřin podruhé. Přihrávku Lakea si smolně srazil do vlastní sítě obránce Tomáš Dvořák. „Neměli jsme úplně dobře nastavené hlavy. Asi kvůli tomu, že už jsme měli postup jistý. Ale i tak jsme chtěli vyhrát,“ říkal rozmrzele Kaut.

Foto: William Cherry/Presseye Pardubice se v rámci 6. kola hokejové Ligy mistrů představily na ledě Belfastu.

Aréna rázem byla na nohou, Belfast byl ohromně blízko k cennému skalpu. Dynamo sice v závěru tlačilo, ale srovnat už nedokázalo. V hlavním městě Severního Irska tak vypukla obrovská euforie navzdory tomu, že Giants už nemohli postoupit. Ale připsali si velmi cenný skalp.

„K soupeři máme respekt, ale měli bychom ho porazit pokaždé,“ líčil Kaut a komentoval i tvrdý styl Belfastu. „Bylo tam pár neodpískaných faulů. Ale věděli jsme, že moc nebudou chtít hrát hokej. Naopak my jsme dělali zbytečné fauly a dvakrát hráli v šesti. Musíme se z toho poučit,“ pokračoval útočník.

Hráče i stovku fanoušků, kteří vyrazili s týmem, čeká noční cesta domů. Přílet do Pardubic je na programu až v půl čtvrté ráno. A už v pátek Východočeši doma hostí Třinec. „Moc času na oddych není, ale ze zámoří jsem zvyklý i na dva zápasy ve dvou dnech. Já budu spát, dokud mi to tělo dovolí. Některé spoluhráče ale určitě vzbudí malá děcka,“ pousmál se Kaut.

Liga mistrů se do Pardubic vrátí v polovině listopadu. Kvůli prohře Dynamo kleslo až na 11. pozici a vyzve finský Ilves Tampere. Východočeši by měli začít doma a odvetu odehrát v Nokia Areně. „Tam se hrálo mistrovství světa, že jo? Těším se, bude to dobrá zkouška,“ věří křídelník.

Náladu mu aspoň trochu zvedlo, že kdyby Dynamo nad Belfastem zvítězilo, místo letadlem do Finska by vyrazilo autobusem do Třince. „Stačí, že s ním budeme hrát v pátek a narazíme na něj minimálně čtyřikrát v sezoně,“ dodal s úsměvem.

Všechny české celky nakonec míří na sever Evropy. Třinec nastoupí proti švédskému týmu Skelleftea AIK a Vítkovice vyzvou jiný finský tým Lahti Pelicans.

Hokejová Liga mistrů: Belfast Giants - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 14. Long (McLeod), 51. Printz (Nazarian, Cooper), 51. Lake (Long) - 9. M. Kaut (Košťálek, Pavlata), 13. J. Kolář (M. Kaut). Rozhodčí: Soos, Sewell - Kisil, Rodger. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 4620. Sestava Pardubic: Klouček - Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko, J. Kolář, Chabada - Herčík, T. Zohorna, R. Kousal - Pavlata, T. Kaut, M. Kaut - T. Zeman, Cienciala, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

1. Växjö 6 4 2 0 0 28:12 16 2. Mannheim 6 5 0 1 0 21:9 16 3. Lukko Rauma 6 5 0 0 1 21:14 15 4. Färjestad 6 4 1 0 1 27:12 14 5. Skelleftea 6 4 0 0 2 18:11 12 6. Ilves Tampere 6 3 1 1 1 22:18 12 7. Ženeva 6 3 1 0 2 25:14 11 8. Pelicans Lahti 6 3 1 0 2 23:15 11 9. Vítkovice 6 2 2 1 1 19:14 11 10. Mnichov 6 3 0 1 2 22:16 10 11. Pardubice 6 3 0 1 2 20:14 10 12. Třinec 6 3 0 1 2 21:17 10 13. Biel 6 3 0 1 2 20:18 10 14. Rapperswil 6 2 1 1 2 21:22 9 15. Innsbruck 6 3 0 0 3 18:26 9 16. Ingolstadt 6 3 0 0 3 13:22 9 17. Belfast 6 2 1 0 3 10:13 8 18. Tappara Tampere 6 1 2 0 3 18:17 7 19. Rouen 6 2 0 0 4 16:26 6 20. Salcburk 6 1 0 1 4 9:17 4 21. Stavanger 6 1 0 1 4 14:25 4 22. Bolzano 6 0 0 1 5 7:26 1 23. Aalborg 6 0 0 1 5 8:30 1 24. Košice 6 0 0 0 6 9:22 0