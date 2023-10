Piráti z Dánska jeli do Třince přes 1400 kilometrů autobusem. Smekám, ocenil Kacetl a vychytal první nulu

Branku Ocelářů podruhé za sebou v evropské soutěži hájil uzdravený Ondřej Kacetl a druhou výhru ozdobil premiérovým čistým kontem v sezoně. „Jsem především rád, že jsem se po výhře ve Stavangeru na náš led vrátil vítězně. Ta nula je něco navíc. Je to o klucích, jak mi pomůžou a dneska hráli výborně až do úplného konce,“ těšilo Kacetla.

Třinec potřeboval k jistotě postupu do další fáze soutěže jakkoli zvítězit a cestu za splněním úkolu odstartoval v 7. minutě Slovák Viliam Čacho, na něhož navázal ještě v první třetině Libor Hudáček, třetí gól vstřelil v prostřední třetině v přesilovce kapitán Petr Vrána a účet utkání uzavřel sedm minut před třetí sirénou taktéž v početní výhodě Miloš Roman.

„Aalborg byl nebezpečný jenom v přesilovkách. Posílali v nich na mě takové skryté střely, které jsem musel trochu hledat. Ale jinak na nich bylo znát, že nemohou postoupit. Nepouštěli se do velkých hitů, do žádných šarvátek. Vypadalo to, že se tady hlavně nechtějí zranit,“ říkal Kacetl po výhře nad soupeřem, s nímž se Oceláři potkali poprvé v historii.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hokejisté Třince se radují z branky

Dánové do Třince dorazili s denním předstihem, takřka 1400 kilometrů dlouhou cestu do Slezska absolvovali ale autobusem. „Musím říct, že jsem byl překvapený, když jsem tady viděl dánský autobus. Říkal jsem si, že by pro ně přijel autobus? Smekám, nevěřil bych, že by nějaký tým jel tímto způsobem takovou dálku,“ podivoval se třinecký brankář.

Podle střelce druhého gólu Třince Libora Hudáčka byla vyčerpávající cesta na Pirátech z Aalborgu znát. „V první třetině určitě. Když jedete tolik kilometrů, tak i kdyby přijeli o dva dny dříve, tak se to projeví. Vůbec si neumím představit, že bych jel dva dny na zápas,“ podivil se Libor Hudáček, jenž se na výhře podílel gólem a dvěma nahrávkami.

„Od druhé třetiny už hráli dobře. Zatlačili nás, hráli jsme i v oslabení. Podržel nás Káca (Kacetl) a kluci, kteří to ubránili. Pak už to pro ně bylo po psychické stránce těžké. My jsme využili přesilovky, nebylo to z naší strany tip top, ale našli jsme cestu, jak vyhrát,“ popisoval Hudáček, jenž se třemi body dostal na čelo kanadského bodování Ligy mistrů.