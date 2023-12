Pardubice žádají kontumaci zápasu s Raumou

„Došlo ke změně zápisu a Lukko Rauma ji nenahlásilo na Ligu mistrů, ani nám. Hledali jsme tuhle věc v řádech soutěže, kde nic takového není. Došlo k chybě a my tenhle krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný,“ uvedl Dědek pro iSport.cz. Pokud by utkání skutečně bylo zkontumováno ve prospěch Dynama, jely by Pardubice za týden do Finska s třígólovým náskokem místo dvoubrankového manka.