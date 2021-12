Rögle bylo hokejově vyspělejší, uznal Jandač. Spartu složil direkt během půl minuty

„Musíme si přiznat, že soupeř byl hokejově vyspělejší. Především dokázal skvěle držet puk, v tom byl až extrémně dobrý, a občas nám pěkně zavařil. Bohužel přišly i dva hloupé góly do šatny, kdy naši hráči v únavě volili špatné řešení," hodnotil zklamaný trenér Josef Jandač. „Byl to souběh několika věcí. Blbě jsme zareagovali už ve středu hřiště, pak jsme nezblokovali střelu a místo toho, abychom si rozebrali hráče, tak puk chytáme hokejkou a nedokážeme ho vyndat z pásma," doplnil kouč, jehož svěřenci přitom vedli už po 71 sekundách a možnost zvýšení náskoku jim daly dvě přesilovky.

Při něm se nejprve prosadil schovanou ranou od modré čáry finský reprezentační obránce Sund a hned za půl minuty našel mezeru nad ramenem gólmana z ostrého úhlu střílející Kanaďan Tambellini. „Bylo to pro nás opravdu těžké utkání, soupeř nám dost zřetelně ukázal hokejovou sílu. Hrál skvěle s kotoučem, celá pětka měla výborný pohyb," líčil 23letý obránce Radek Jeřábek, jenž dokázal snížit po Sobotkově přihrávce od zadního mantinelu. V extralize zatím ještě gól nedal, v Lize mistrů se trefil už podruhé. „Sám nevím, čím to je," usmál se.

Jenže klid do řad švédského vicemistra vrátila trefa 31 vteřin před koncem druhé části a ve 46. minutě hosté ještě zvýraznili podobu svého zaslouženého vítězství. „Měli jsme dobré i horší pasáže, občas nás před Machym příšerně svírali a my při tom zámku měli problém i vystřídat. Věčná škoda, že jsme promrhali výhodu prvního gólu a sami jsme se tak trochu poslali do kolen. Odveta nemusí být neřešitelná, ale bylo by nutné předvést o dost odlišný výkon," říkal Jeřábek.