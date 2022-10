Sparta prohrála kontumačně a v Lize mistrů nepostoupí

Utkání hokejové Ligy mistrů mezi Jukuritem a Spartou, ke kterému Pražané kvůli poruše letadla nemohli dnes odcestovat, bylo kontumováno ve prospěch finského celku v poměru 3:0, protože duel nemohl být sehrán v průběhu následujících 24 hodin. Znamená to tak, že Sparta v soutěži do play off nepostoupí.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Brankář Sparty Jakub Kovář při utkání v Olomouci. Foto : Luděk Peřina, ČTK

Článek „Technická závada na letadle bohužel nešla v krátkém časovém horizontu opravit. Udělali jsme maximum pro zajištění náhradní letecké dopravy a odehrání zápasu do 24 hodin. Bohužel se ale nepodařilo dohodnout na náhradním termínu," uvedl tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský. „Moc nás mrzí, že jsme se nemohli o postup do play off utkat na ledě. Veškeré úsilí a pozornost nyní zaměříme na úspěch v extralize," dodal asistent trenéra Patrik Martinec. Připravujeme další podrobnosti.