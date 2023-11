Všichni z haly! Zmrzlí Oceláři už se nenastartovali. Dobré mužstvo to umí, zlobil se Moták

K odvetě osmifinále Ligy mistrů na led švédského týmu Skellefteå AIK odjížděli hokejisté Třince po domácím vítězství 4:3 s jednobrankovým náskokem a na severu Evropy dlouho drželi výsledek, jenž by souboj poslal do prodloužení. V 50. minutě se ale hokejovou arénou rozezněl požární alarm, ochranka všechny, včetně hokejistů, vyhnala ven do mrazu a Oceláři se už do utkání nedokázali vrátit.

Foto: HC Oceláři Třinec Brankář Ondřej Kacetl. Utkání Ligy mistrů Třinec-Skelleftea