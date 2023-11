Třinec, Pardubice i Vítkovice budou usilovat o čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů

Trojice extraligových klubů dnes bude bojovat o postup do čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů. Mistrovský Třinec, Pardubice i Vítkovice půjdou do odvetných zápasů play off s lepší výchozí pozicí, Dynamo a Ostravané budou mít navíc výhodu domácího prostředí. Vítkovice přitom čeká proti Lahti v podstatě první souboj poté, co úvodní utkání bylo nedlouho po rozehrání ukončeno po problémech s ledem a zkontumováno výsledkem 3:0 ve prospěch moravského klubu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Archivní snímek z úvodního utkání osmifinále hokejové Ligy mistrů Oceláři Třinec – Skelleftea