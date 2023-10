Mrázek a Vaněček slaví, v NHL vychytali výhru. Mstitel Palát dostal 17 trestných minut

Vaněček také brzy inkasoval. V sedmé minutě jej překonal z brejku JJ Peterka a ještě v úvodní třetině i Tage Thompson, který si položil českého gólmana kličkou na led a zasunul puk do prázdné branky. Efektním manévrem upravil na 2:1 pro Buffalo. New Jersey otočilo na 3:2 a vedlo i 4:3, ale hosté vždy odpověděli. Rasmus Dahlin vyrovnal od modré čáry a z těžkého úhlu Vaněčka zaskočil Dylan Cozens. Zápas rozhodl v 55. minutě Erik Haula, který se v utkání trefil dvakrát.

Ondřej Palát potřetí v řadě nebodoval, do statistik se zapsal v 16. minutě jinak. Obránce Buffala Connor Clifton trefil při hitu kapitána New Jersey Nico Hischiera do tváře a srazil jej na led. Za zákrok jej rozhodčí vyloučili na pět minut plus do konce zápasu, švýcarský hráč z preventivních důvodů nenastoupil do třetí třetiny.