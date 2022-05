„Myslím si, že Filip Pešán to dělal s takovou arogancí, že si neuměl ten tým sestavit, jak to udělal třeba Jalonen. V tom byl hlavní rozdíl, a proto jsme museli vzít zahraničního trenéra. A to je vlastně taková degradace českých trenérů..." zlobí se Alois Hadamczik.