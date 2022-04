Trénink vedli hlavní kouč Kari Jalonen s videotrenéry Jiřím Horáčkem a Kallem Kaskinenem, zatímco asistenti Libor Zábranský s Martinem Eratem a generálním manažerem týmu Petrem Nedvědem odjeli do nedalekého Třince skautovat účastníky pátého zápasu finálové série extraligy mezi domácími Oceláři a pražskou Spartou.

Na ledě už byl s mužstvem šestatřicetiletý Červenka ze švýcarského týmu Rapperswil-Jona, jenž se na olympijském turnaji v Pekingu vrátil do reprezentace poprvé od světového šampionátu v roce 2018 v Dánsku. Nově se zapojil i Matěj Stránský z Davosu, který právě Červenkův klub vyřadil ve čtvrtfinále švýcarské ligy i přesto, že prohrával v sérii 0:3 na zápasy.

Další útočník Špaček ze švédské Frölundy zatím ještě scházel. "Michaelovi nepřišla výstroj, a tak na ni musel čekat, ale měl by dorazit a jít na led individuálně ještě večer," vysvětlil tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát.

Dnešního tréninku se zúčastnili pouze dva gólmani: Petr Kváča a Štěpán Lukeš, jenž se připojil opětovně k mužstvu poté, co se omluvil ze zdravotních důvodů Nick Malík. Langhamer se podle původní dohody připojí ve středu, stejně tak i Krejčí, s jehož využitím do sestavy však trenéři počítají až na Švédské hry ve Stockholmu, které budou od 5. do 8. května generálkou na MS.