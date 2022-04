Většina z hráčů by se k týmu měla připojit ještě před středečním odletem na Švédské hokejové hry. Pouze Hertl s Šimkem přiletí až 5. května přímo do Stockholmu a odehrají tam dva víkendové zápasy s Finy a Švýcary, což bude už generálka před šampionátem.

„Také Dominik Kubalík přiznal, že celá sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu, aby se co nejlépe připravil na příští ročník. Oba kluci mi říkali, že je to mrzí, ale letos budou nároďáku držet palce na dálku," naznačil Nedvěd.