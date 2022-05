Helsinki, täältä tullaan! 🇫🇮 Mit diesem 25-köpfigen Aufgebot geht es für DEB-Bundestrainer Toni Söderholm zur diesjährigen IIHF-WM in Finnland! Das erste Gruppenspiel für das deutsche Team steht bereits am 13.05. um 19:20 Uhr gegen Kanada 🇨🇦 an. Wir sind heiß darauf 🔥 pic.twitter.com/lxPg4KCVCB