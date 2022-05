Neúčast Ruska je velká příležitost. Dosáhnou Češi na medaili? Ve čtvrtfinále i tak narazí na silné soupeře

Blížící se hokejové mistrovství světa se obejde bez hokejistů Ruska a Běloruska, kteří jsou aktuálně vyloučeni z akcí konaných IIHF a to v souvislosti s vojenskou agresí na Ukrajinu. Z absence ruské reprezentace mohou těžit čeští hokejisté, kteří čekají na medaili už deset let a za posledních pět účastí jen jednou postoupili ze čtvrtfinále. Neúčast jednoho z obvyklých favoritů by týmu Kariho Jalonena mohla hrát do karet. Téma rozebírali experti v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Akce IIHF bez Ruska a Běloruska. Komu hraje situace do karet? Diskuse z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Článek Co na situaci ohledně blížícího se MS říká expert Sport.cz a Práva Martin Kézr? „Sportovní ochuzení je tam zřejmé, ale nepodceňujme týmy druhého sledu jako Německo, Švýcarsko nebo Slovensko," varuje Kézr v pořadu Příklep na Sport.cz. Pokud český tým dojde do čtvrtfinále, což by stále měla být povinnost, byť to na nedávné olympiádě nevyšlo, měli by kvůli absenci Rusů mít Češi o něco lepší výchozí pozici než obvykle. Václav Nedorost, bývalý hokejista Donbassu Doněck, se vyjadřuje k situaci na Ukrajině.Video : Sport.cz Na většinu z těch nejsilnějších soupeřů narazí české mužstvo už ve skupině B, zatímco z áčka by podle podle papírových předpokladů měla postoupit Kanada, Německo, Švýcarsko a Slovensko, případně Dánsko. „Viděli jsme, co Slováci dokázali předvést na olympiádě, nebo Němci na minulé olympiádě," pokračuje člen redakce Práva a Sport.cz. A co Švýcaři? „Ti už jsou skoro lepší než my!" reaguje šéfkomentátor Honza Homolka z O2 TV Sport. Hokej bez Ruska? Jediné správné rozhodnutí. Pasáž z pořadu Příklep.Video : Sport.cz „Že pro nás může být těžkým soupeřem pro čtvrtfinále i Dánsko, jsme viděli (na olympiádě) v Pekingu," dodává Kézr. Vývoj událostí v reakci na ruskou invazi na Ukrajině však nabízí zcela nové možnosti, a to nejen pro Čechy. Nezapomínejme, že týmům v nižších patrech zároveň ubyli soupeři v podobě Francie a Rakouska, kteří letos nahrazují vyloučené země mezi elitou. O postup aktuálně bojují Maďarsko, Slovinsko, Jižní Korea a také Litva nebo Rumunsko. Dva z této pětice se podívají na šampionát za rok. MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program a rozpis zápasů >>> Komentáře ANTOŠOVA BŘITVA: Nároďák mě nadchnul, než se objevil Hnilička. Hodně špatný krok, jestli bude šéfem svazu

