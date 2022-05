Vypadalo to jako veliký risk zvát do přípravy na šampionát hráče, který přes tři měsíce marodil. „Věděl jsem o jeho velikém hokejovém potenciálu, po šesti týdnech ostré přípravy je zase definitivně zpátky. Jeho přínos pro tým musí vidět každý," říkal trenér Kari Jalonen.

„Jak se na ostravském turnaji dařilo, rostlo i moje sebevědomí. Ždímali jsme každého soupeře. S bouřící diváckou kulisou v zádech se zvětšovala i euforie," říkal hráč, pro nějž nakonec kvůli covidové nákaze nedohrané MS do 20 let skončilo hned prvním zápasem, v němž si poranilo koleno.

„Při juniorských šampionátech se lítá nahoru dolů, tam je to úplně jiné. Tady mezi chlapy je nezbytný nějaký podobný systém, jako hrajeme my to 'five men hockey', protože, když chybou nabídnete soupeři šanci, klidně dá ze tří dva góly," říká Jiříček, jenž po prodělané operaci zahnal noční můru předčasného konce sezony a zatím splácí velkou důvěru, kterou do něho trenéři národního týmu vkládají.