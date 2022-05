„Zvládli jsme v dobrém tempu tři těžké zápasy ve čtyřech dnech, předvedli jsme v každém z nich rychlé bruslení a vynikající týmový duch. Nakonec jsme našli i potřebnou energii. Líbily se mi speciální formace na přesilovky i oslabení, včetně toho, jak beci podpořili střeleckou potenci," líčil Jalonen s vědomím, že osm branek národního týmu ze čtrnácti na turnaji dali obránci.

David Sklenička se prosadil hodně kuriózně. „Jen jsem v oslabení vyhazoval puk z pásma, před gólmanem to skočilo a spadlo jemu do sítě. Možná situaci podcenil. Jeho smůla, moje hromada štěstí. Takový gól padne jednou za sto zápasů," líčil se třemi góly nejlepší střelec reprezentace na turnaji.

Sklenda překvapil gólmana Rakouska 🤭 pic.twitter.com/Pm78M5AFNq — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2022

„Z každé střely může padnout gól, Sklenda se o tom přesvědčil. Naštěstí jsem nemusel být v kůži rakouského brankáře, ale sám dobře vím, že se někdy i taková situace stane," líčil Štěpán Lukeš, jenž propustil do sítě jedinou z 21 střel hostů. Brankář, pro něj původně minulou sobotu už skončila příprava na MS, se tento týden k mužstvu po Malíkově odmítnutí vrátil a najednou odchytal v Ostravě docela nečekaně dva zápasy. „Počítal jsem i s tím, že si vůbec nezachytám, takže za tu příležitost proti Finsku a Rakousku jsem opravdu rád," poznamenal.

Důrazný "Čeče" a jeho gól 👊 pic.twitter.com/Wq3o00MLGG — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2022

Stejně jako proti Finům se prosadil také v nedělním zápase Jiří Černoch. „Sice proti nám stál papírově asi nejslabší soupeř, ale nemyslím si, že by šlo o lehké utkání. Pomohly jsme si přesilovkovými góly. Byl jsem před turnajem docela nervózní, jestli obstojím i na takové úrovni, zvláště pak v pozici prvního centra, ale hrálo se mi dobře. O moc víc jsem udělat nemohl," říkal karlovarský útočník. Naopak Matěj Blümel zapsal jen čtyři asistence. „Kdybych nebyl dřevák, mohl jsem přidat i góly. Jde ale hlavně o to, jak jsme turnaj zvládli, to lze hodnotit pozitivně," vykládal.

Hráči se pak vracel z mixzóny do šatny, kde napjatě očekávali řez v kádru. „Chceme mít při generálce na šampionát ve Švédsku pět kompletních pětek, bude to těžké rozhodování, koho poslat domů, když tady řada hráčů opravdu zaujala svými výkony. Když se takhle daří, roste i sebevědomí. O nikom z reprezentantů nemůžu říct, že by se mu turnaj nepovedl. Ale musíme škrtat a vím, že i tohle patří k trenérské profesi," připouštěl Jalonen.

🔥Parádní gól Connor McD.. teda Vojty Budíka! 🤯 pic.twitter.com/fdOrH5JQ4q — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2022