Od druhé třetiny strážil místo něho brankoviště Američanů Mann. Ten už ve 23. minutě inkasoval, poté co Hughesovu chybu potrestal Martinsen. Kuriózní situaci přinesla 26. minuta. Rönnild inkasoval tvrdou ránu do kolena a na střídačku skákal po jedné noze, Američané přečíslení využili, jenže Lettieri skóroval o brusli ležícího rozhodčího, který těsně před ním v blízkosti brankoviště upadl. Shodou okolností se tak navíc stalo do stejné branky, v níž skončil Hagou nastřelený puk odrazem od sudího v utkání Norů se Švédy. Ani tentokrát tak nemohl být gól uznán.