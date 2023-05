Tampere (od našeho zpravodaje) - „Jak tušíme, kdo bude chytat za Ameriku, tak i já už jsem naznačil, kdo bude stát v naší brance. Nechme ale soupeře, ať si s tím láme hlavu až do poslední možné chvíle," řekl Zábranský po dopoledním rozbruslení a odkazoval na to před posledním zápasem skupiny s Kanadou, při němž tvrdil, že gólman chytající proti výběru Javorového listu nastoupí velmi pravděpodobně i ve čtvrtfinále.

Takže volba padne na Karla Vejmelku, jenž právě dnes slaví 27. narozeniny. Do sestavy se vrátí David Tomášek, jenž ve čtvrtém útoku nahradí Radana Lence, jenž by měl plnit roli třináctého útočníka. Nároďák pak bude točit sedm beků.

„Čeká nás hodně bruslivý soupeř, který rychle otáčí hru. Mají podobný styl jako Kanaďani, chodí hodně do rizika a věří si. Absolutně dělají vše pro to, aby nehráli v obranném pásmu, všechno dávají ven a třemi hráči okamžitě chtějí chodit do přečíslení. Nečeká nás nic jednoduchého, je to zápas o všechno a tak k tomu přistupujeme," prohlásil Zábranský.

Ve středu večer měli trenéři národního týmu hodinový mítink s někdejším videotrenérem finského národního týmu z doby, kdy je ještě vedl Kari Jalonen. „Teď na turnaji sledoval zápasy Ameriky ve skupině a předával nám o nich informace. Hodně nám jeho poznatky pomáhají a vycházíme z nich," přiznává Zábranský s tím, že dopoledne hráči dostanou jednoduché informace o soupeři, jak hraje, a co by na něj mohlo platit.

„Musíme rychle dostávat puky z pásma, jako se nám to dařilo proti Kanadě ve druhé třetině, která byla výborná. Takhle bychom se chtěli prezentovat, být aktivní, rychle otáčet hru a co nejméně hrát v obranném pásmu," vypočítává Zábranský.

Porážky z poslední dvou zápasů se Švýcarskem a Kanadou jsou prý pro tým poučné. „Měly jsme tam výborné věci, ale i ty, které se nám nepovedly. To už je ale pryč. Teď je to jako sedmý zápas play off. Buď, anebo. Buď pojedeme domů, my ale věříme, že to budeme až do neděle," uzavírá jeden z Jalonenových asistentů.