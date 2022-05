"Je skvělé, že jsem tady. Přece jen je to první velké mistrovství... Užívám si to," řekl v rozhovoru s novináři Jiříček, který se dokázal dostat obdivuhodně rychle do formy po zranění kolena. Utrpěl ho 27. prosince na juniorském světovém šampionátu. Po dlouhé rekonvalescenci pak hrál první zápas až v polovině dubna. Přesto zaujal svými výkony natolik, že se vešel do konečné nominace.

"Jsem vážně rád, že jsem se dokázal vůbec ještě v sezoně takhle vrátit a nic mě netrápí, i když třeba třísla a záda dostávají zabrat, ale držím a nějak si to sedá. Doteď to však byla jen příprava, teď přijde na řadu to nejdůležitější," doplnil Jiříček směrem ke startu MS.

Že by hrál o svou budoucnost, si nepřipouští. "Na to nijak nemyslím. To jde teď stranou. Soustředím se plně na turnaj a myslím, že teď vůbec nemá smysl budoucnost řešit. Moc bychom tu chtěli uspět a já bych chtěl k tomu úspěchu co nejvíc pomoci, pak se uvidí, co bude dál," prohlásil.

Zároveň přiznal, že vypustit z hlavy blížící se draft NHL, kde by mohl přijít na řadu hned v první desítce, úplně nelze. "Úplně asi ne. Novinářů je tady hodně, takže tyhle otázky dostávám docela často. Nejde na to zapomenout, ale snažím se soustředit na každý zápas turnaje. To mě teď zajímá nejvíc. Draft je až za měsíc, takže teď jde všechno ostatní stranou," zdůraznil Jiříček.

Z přítomnosti agentů či jiných důležitých pozorovatelů se mu kolena nerozklepou. "Jsou tady určitě nějací. Ale před nimi jsem hrál celou sezonu. Byl jsem v Kanadě na dvacítkách, také na Karjale, do Plzně jezdili... Myslím, že přinejmenším ti evropští skauti se na mě byli už asi párkrát podívat. Nemělo by to se mnou asi už nic moc dělat," věří Jiříček.

Těší se na konfrontaci se špičkovým mezinárodních hokejem, na turnaji bude navíc řada obránců velkých jmen, kteří NHL hrají nebo v minulosti hráli. "Jsou tu skvělí hráči. Pro mě je tohle určitě zkušenost, zase něco nového. My tady ale máme taky třeba Filipa Hronka, který hraje v NHL, hraje tam přesilovky, mám od něj co okoukat. Dahlin a další jsou každopádně špičkou mezi beky, je to super turnaj," konstatoval Jiříček.

Rád si nechá poradit, aby svou hru čím dál více zdokonaloval. "Trenéři mi samozřejmě radí, starší kluci mi pomáhají. Třeba Roman Červenka; radí mi dost třeba na přesilovce, ale já si vážně nechám rád poradit. Snažím se od nich vzít úplně všechno, tak snad to skončí na přesilovce nějakým gólem," přál si Jiříček, jenž se zaskvěl během domácích Českých her, když se střelecky prosadil ve dvou utkáních po sobě.