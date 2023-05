V první třetině to bylo od Čechů zoufalé představení, v mnohém podobné některým pasážím ze zápasů proti Kanadě a Švýcarsku. Na střely to bylo 11:2 pro Spojené státy, neboť Čechům dělalo potíže americké napadání i soupeřovo rychlostní pojetí. Pod tlakem se zbavovali puků, častokrát ho jen bezmocně vyhazovali z pásma či naivně nastřelovali dopředu.

Do hry je nedostala ani dvouminutová přesilovka, po které naopak přišel americký gól. Matt Coronato se obtočil, puk z jeho hole se nejdříve odrazil od brusle Dvořáka a pak i Jordána za Vejmelkova záda.

Mohlo to působit jako štěstí, jenže byl to spíš důsledek více než minutového kolotoče, který předtím Američané vytvořili. A bylo zřejmé, že pokud Češi po přestávce výrazně nepozmění svou hru, bude to konečná!