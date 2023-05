„V normálním životě už je to docela v pohodě. Zranění není vážné. Na ledě to mám teď poněkud těžší. S krytem na obličeji trochu hůř vidím a o něco hůř se mně dýchá. Ale třeba mám jen špatnou fyzičku a bude to i potom stejné," vtipkuje sedmatřicetiletý útočník.

Červenka najisto počítá se startem na nadcházejících Českých hokejových hrách v Brně. „Nějaký čas to s krytem určitě vydržím. A po brněnském turnaji mně už snad doktoři dovolí ochranu obličeje odložit. Aspoň jsme tak domluveni. Ale uvidíme," přemítá hráč švýcarského Rapperswilu.

K faulu, po němž mu tekla silně krev z nosu a má na něm tržnou ránu, se už Červenka nechce příliš vracet. „Byl za rozhodnutého stavu naprosto zbytečný. A já se vůči tomu ani moc nemohl bránit. Maximálně jsem mohl nechat puk pukem a připravit se na náraz. Už se stalo. Žádné omluvy od rakouského hokejisty jsem se nedočkal," prozradil Červenka.

Musel navštívit zubaře. „Zuby jsem měl takové namáčklé. Vyřešilo se to rychle. Důkladněji se mně na to podívá až po sezoně. Jíst můžu všechno, jen si musím sousta v puse házet dozadu. To jsem ale dělal i předtím," neztrácí dobrou náladu.

I Červenku šokovalo vyřazení Bostonu s Čechy Pastrňákem, Krejčím či Zachou hned v úvodním kole play off NHL s Floridou. „Samozřejmě že jsem to vůbec nečekal. Přál jsem klukům, aby došli ve vyřazovacích bojích co nejdál. Nebo spíš, aby Stanley Cup vyhráli. Ale takový je hokej, k překvapením v něm občas dochází," ví dobře.

