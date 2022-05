Německo - Česko 1:4 Česká přesilovková show! Národní tým si poradil s Německem a je v semifinále MS

Minuta Min. Tým Hráč Akce 3. Pastrňák 0 : 1 11. Červenka 0 : 2 33. Krejčí 0 : 3 54. Seider 1 : 3 59. Smejkal 1 : 4 Záznam online reportáže

Říká, že na 99 procent hraje své poslední mistrovství světa. A může to být pro Davida Krejčího loučení s medailí. Právě on dvěma skvělými nahrávkami i gólem výrazně dopomohl hokejové reprezentaci k vítězství nad Německem 4:1 a především k postupu do semifinále. Na koho v něm Češi v sobotu narazí, bude jasné až po večerních zápasech. Jen je dopředu jisté, že pokud uspěje Finsko nad Slovenskem, budou Češi určitě hrát v sobotu od 17:20. Odpolední termín je rezervován právě pro domácí, na které ale reprezentace nemůže narazit.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Čeští hokejisté se radují z brankyFoto : Michal Kamaryt, ČTK

Reklama