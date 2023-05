S ambicemi New Jersey na postup do semifinále to vypadá bledě. Ďáblové v sérii proti Carolině prohrávají již 1:3 na zápasy a v případě vyřazení skončí sezona české dvojici brankáři Vítku Vaněčkovi (u něhož však možnost startu na MS zhasla poté, co ve čtvrtek napsali trenéři na soupisku tři gólmany) a útočníkovi Ondřeji Palátovi. Nabízí se tedy varianta, že by si letošní ročník mohl prodloužit v dresu národního týmu na MS v Rize a Tampere.