„Pro pořadatele jsme připravili na zápas Česka s USA vzkaz, který vyžaduje určitou míru představivosti. Původně jsme chtěli napsat na plakát „Lenine, vstávej. Putin se zbláznil!", ale to by nám na tribuně dlouho nevydržel, stejně jako při zápase s Lotyšskem ukrajinská vlajka," sdělil Právu jeden z fanoušků Lumír Bednář. Zároveň se pozastavil nad tím, že pořadatelé strhli ukrajinskou vlajku, ale nechali po stranách obě české zástavy s nápisy „Běž domů, Ivane" a „...čeká tě Nataša!" s paralelou okupace Československa v srpnu 1968 a ruského válečného vtrhnutí na Ukrajinu v únoru 2022.

Pořadatelé mistrovství světa až po hokeji fanouškům vysvětlili, že nelze do hlediště umístit vlajku státu, který se neúčastní turnaje. „Když se soukromě bavíme s pořadateli přímo v hledišti nebo s běžnými Finy, tak ruskou agresi vidí úplně stejně jako my. A to, že během zápasu musí poslouchat pokyny shora, to asi chápeme. Protože všichni máme nějaké své nadřízené," dodal Bednář.