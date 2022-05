Dny, které ukážou pravou tvář hokejové reprezentace. A kdo hrozí ve čtvrtfinále?

Mají za sebou jasné vítězství nad Lotyšskem, v sobotu přidali i kontrolovaný výkon nad Norskem, který měl rovněž vítěznou tečku (4:1). Ale až teď přicházejí dny, které odhalí skutečnou sílu hokejové reprezentace i to, zda by konec týdne mohl mít na mistrovství světa medailovou tečku i přinést sdílenou radost fanoušků na náměstích. "Teď přijdou těžší zápasy a týmy, se kterými chceme hrát. A přijde to, proč hrajeme hokej. Budeme se snažit připravit do čtvrtfinále, jak nejlépe můžeme, abychom byli s výkony spokojení,“ říká bek Michal Kempný.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Norsko - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

