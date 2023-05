Česko - Kazachstán 5:1 Další kontrolovaná výhra i ztráta. Duel s Kazachstánem nedohrál Chytil. Necítil se dobře, řekl Jalonen

Ve druhé třetině to viditelně drhlo, ale i tak si hokejová reprezentace na světovém šampionátu připsala druhé vítězství, tentokrát pokořila Kazachstán 5:1. Znovu předvedla kontrolovaný a týmový výkon, povedly se jí přesilovky. Zároveň ale znovu počítá raněné, protože utkání nedohrál Filip Chytil, který po zásahu pukem nenastoupil do druhé třetiny. Už v pondělí celek čeká přitom další duel, od 19.20 nastoupí proti domácímu Lotyšsku. „Nebylo to lehké utkání, protože po dvou třetinách to bylo o jediný gól. Pak jsme ale ukázali sílu. Dobrou věcí jsou proměněné přesilovky, protože ty nám dodají sebevědomí,“ řekl kouč Kari Jalonen.

Foto: David Taneček, ČTK Česká gólová radost v duelu Kazachstánem.

Článek Fotogalerie +8 Riga (od našeho zpravodaje) - Oproti pátečnímu mači se Slováky udělal kouč Jalonen tři změny. Místo Hrubce nasadil brankáře Langhamera, jehož tentokrát na střídačce jistil Vejmelka. Do útoku pak nově poslal Kauta a Voženílka. Kazachstán hrál první minuty kompaktně v obraně, a tak bylo zřejmé, že český úspěch bude o rychlém gólu, případně o trpělivosti. A vlastně to byla kombinace obou faktorů, protože v 9. minutě si obránce Zbořil najel od modré mezi kruhy a přesnou střelou švihem částečně „zbořil" defenzivní plány soupeře. Češi pak dál ovládali hru, ojedinělé útoky Kazachstánu dokázali bránit a v závěru třetiny přidali v přesilovce gól na 2:0. Kempný nabil Kubalíkovi, jenž prokázal náturu snajpra. Foto: David Taneček, ČTK Česká střídačka gratuluje ke gólu proti Kazachstánu Dominiku Kubalíkovi. Zároveň ale první třetina přinesla ztrátu Filipa Chytila, který dostal nepříjemnou ránu pukem do obličeje. Do druhé dvacetiminutovky už nenastoupil, a tak český tým točil jen 11 útočníků. Po zápase se Slovenskem je přitom už na „neschopence" Filip Chlapík, Jiří Smejkal hraje se zlomenou čelistí, a tak se „zásoby" útočníků povážlivě tenčí. „Dostal pukem do tváře a necítil se dobře. Nebyl v nemocnici, ale teprve zítra uvidíme, jak na tom bude," uvedl Jalonen. Foto: David Taneček, ČTK Zraněný Filip Chytil během utkání s Kazachstánem. Snad i kvůli nasazování tři centrů hra v prostředním dějství lehce haprovala, nicméně v polovině zápasu mohl Čechům dodat klid Kubalík. Jeho trestné střílení však brankář Kazachstánu kryl, aby pak o minutu později nadšeně zvedal ruce nad hlavu, když jeho parťáci snížili na 1:2. A za nedlouho nebyli daleko od vyrovnání, když se sám na Langhamera hnal Michajlis, ovšem český gólman odolal. RETRO HOKEJ: Z idyly bylo drama. Se zlatou tečkou proti Slovákům Pak Češi zapnuli vyšší rychlostní stupeň. Na začátku třetí části je uklidnil Sedlák, který si mimochodem v zápase připsal tři body a podílel se tak už na pěti z osmi českých gólů na turnaji(!). A když v 46. minutě využil Košťálek přesilovku, už bylo prakticky rozhodnuto. Výhru pak pojistil třetím přesilovkovým gólem Kubalík. Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga): Česko - Kazachstán 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Branky a nahrávky: 9. J. Zbořil (Sobotka, L. Sedlák), 16. D. Kubalík (Kempný, L. Sedlák), 42. L. Sedlák (Tomášek), 46. Košťálek (Červenka, M. Špaček), 59. D. Kubalík (M. Špaček, Košťálek) - 32. Muchametov (Muratov, Kajyržan). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Langin (Kan.) - Hofer (Něm.), Niitylä (Fin.). Vyloučení: 1:7. Využití: 3:0. Diváci: 3670. Česko: Langhamer - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - M. Kaut, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, L. Sedlák, Sobotka - D. Voženílek, Černoch, Flek. Trenér: K. Jalonen. Kazachstán: Šutov - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Rachmanov, Omirbekov, Musorov - Kajyržan, Muchametov, Muratov. Trenér: Mambetalijev.