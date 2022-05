Finové vedli 4:0 už před polovinou zápasu. Čisté konto udržel brankář Jussi Olkinuora a připsal si druhou nulu na šampionátu, poté co před týdnem vychytal Nory (5:0). Dnes potřeboval na čistý štít jen deset zákroků. Ostrované už ve třetím utkání v Tampere za sebou neskórovali, ze vstřeleného gólu ze hry se naposledy radovali v duelu proti Norsku. Od té doby vyšli naprázdno už 188 minut a 51 sekund.

Již ve druhé minutě se dostal tváří v tvář brankáři Bownsovi Filppula, překonat ho ale nedokázal. Favorit šel přesto brzy do vedení. V sedmé minutě napřáhl na modré čáře Friman a jeho tečovaný pokus skončil za Bownsovými zády. Podobným způsobem domácí tým přidal ve 12. minutě i druhý gól: Hietanen trefil do brusle Perliniho, Bowns nestihl zareagovat a kotouč mu prošel mezi betony do sítě.