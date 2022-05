Ano, bylo znát, že nejčerstvější posila ze zámoří, David Pastrňák, je skutečně hokejistou světového kalibru. Do mužstva zapadl výborně na ledě i v kabině. Ano, svým herním nadšením i neutuchající pohodou dokázal strhnout i ostatní. Ale ten hokejový uragán, který sfoukl Lotyše, nezpůsobil jen on sám.

Totální proměnou prošlo celé mužstvo, až odborník žasne a laik diví, co se to s ním stalo. Vysvětlení nabízela jen tak mezi řečí vyjádření hráčů v mixzóně, kde zaznívalo, že už bylo na čase si v kabině něco říct.

Po ostudné porážce s Rakušany, do níž se asi promítla i citlivá záležitost kolem Dominika Simona, se do konverzace zapojili prakticky všichni hráči, ale pár motivačních slov prohodil i asistent kouče Libor Zábranský. Na přetřes přišel týmový duch, odhodlání, bojovnost, tedy všechny atributy chybějící v minulých zápasech.

Na Lotyše vyjel úplně jiný národní tým. S chutí bruslit, víc se tlačit do brány, odvahou se srážet a na intenzitě nabral celý herní projev. Najednou se zase psala hokejová poezie a nejen v tom, co hráči předvedli na ledě, ale i patrnou snahou dostat zpátky do šatny vítěznou energii.