To nebylo jen o mně, dobře zahrála každá lajna. Sedlo si to. Já osobně se pral s časovým posunem, měl jsem jet lag a probudil se děsně brzo. Hodil by se mi zápas už v deset ráno, čekání na večerní start pro mě bylo dlouhé. Myslím, že všichni v kabině si ale uvědomili, jak důležitý ten souboj s Lotyši je. Povedl se nám začátek, tím jsme dokázali zápas rychle vyřídit.