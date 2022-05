„Totální kolaps Tre Kronor. Z MS jsou venku," hlásí například list Expressen. „Samozřejmě to není nic jiného než grandiózní fiasko," píše zase známý švédský komentátor Sanny Lindström. Podle něj šlo o „mentální selhání" hráčů.

Švédové čekají na medaili z MS od roku 2018. Černý čtvrtek v Tampere pak završil smutné angažmá trenéra Johana Garpenlöva, který byl podepsaný pod loňský historický krach, kdy se tým Tre Kronor vůbec nedostal do čtvrtfinále. Reputaci si moc nenapravil ani na olympiádě, kde Švédové utrpěli v bitvě o bronz debakl se Slováky.

Garpenlöv se musel před MS vyrovnat nejen s desítkami omluvenek od hvězd z NHL, ale také se smrtí svého otce. Teď se do novodobé historie švédské reprezentace zapíše jako nejméně úspěšný kouč.

„Tohle je jeden z nejtěžších dnů mého života na sportovním poli. Jsem zklamán z výsledků a z toho, že jsme nedosáhli na medaile. Je to obrovské zklamání, že jsem neuspěl. Ať už kvůli mně samotnému, tak kvůli hráčům," smutnil Garpenlöv v rozhovoru pro švédská média.

Však se také Nylander prosadil i ve čtvrtfinále, kdy zvyšoval na 2:0. Jenže pak to byl on, kdo byl v první minutě prodloužení vyloučen a v oslabení Švédů pak Kanaďané rozhodli.

„Je těžké to přijmout. On trefil bruslí moji brusli. Nevím no," hodnotil Nylander zákrok, kvůli němuž byl vyloučen.