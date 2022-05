HOKEJ ONLINE: Češi budou po ostudě s Rakušany usilovat o nápravu proti Lotyšsku

Mají co napravovat. Čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku bude ve čtvrtek Lotyšsko. Oba týmy mají na kontě výhru a dvě porážky, ale o jeden bod jsou na tom na pátém místě skupiny B lépe čeští svěřenci kouče Kariho Jalonena. Finský trenér už může do sestavy počítat s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem, který se ve středu připojil k mužstvu a je připravený zasáhnout do hry. Průběh utkání můžete tradičně sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz i živém vysílání studia Příklep Extra, v němž zápas okomentují experti. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Roman Červenka poté, co se prosadil proti Rakousku. Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek Nečekanou úterní porážkou s Rakušany 1:2 po samostatných nájezdech se reprezentaci zúžil prostor na další zaváhání na cestě do čtvrtfinále šampionátu. Proti Lotyšům bude mužstvo odvracet třetí porážku za sebou. Od Jalonenova nástupu na střídačku Češi dosud třikrát v řadě neprohráli. Experti Sport.cz hodnotí v pořadu Příklep extra porážku českých hokejistů s Rakouskem na MSVideo : Sport.cz S Lotyšskem se Češi utkali naposledy před takřka přesně třemi lety a v Bratislavě zvítězili 6:3, přestože po první třetině prohrávali 0:2. Dnešní zápas začne v 19:20 SELČ. MS v hokeji 2022: sestřih zápasu ČR - RakouskoVideo : ČT sport, ČT sport MS v hokeji 2022 - skupina B (Tampere) 19.20 Česko - Lotyšsko

