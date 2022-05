HOKEJ ONLINE: Fantastický úvod, Češi Lotyše drtí! Pastrňák má první bod

Mají co napravovat. Čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku bude ve čtvrtek Lotyšsko. Oba týmy mají na kontě výhru a dvě porážky, ale o jeden bod jsou na tom na pátém místě skupiny B lépe čeští svěřenci kouče Kariho Jalonena. Finský trenér už může do sestavy počítat s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem, který se ve středu připojil k mužstvu a je připravený zasáhnout do hry. Průběh utkání můžete tradičně sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz i živém vysílání studia Příklep Extra, v němž zápas okomentují experti. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Hvězdná posila národního týmu David PastrňákFoto : Michal Kamaryt, ČTK

Reklama