Máte v rodném listě coby zemi narození Československo. Je duel proti Slovákům pro vás pořád prestižní? Nebo po těch 30 letech samostatnosti už rivalita opadla?

Trochu prestižní asi je. Pořád spoustu těch kluků člověk zná nebo hrají v české lize. Lehce jiný zápas to je, ale nic to nemění na naší přípravě. Vždycky to se Slováky bylo – a věřím, že i bude – malé derby. Je to však první zápas na mistrovství světa a víme, jak je ten začátek důležitý. Každý chce do mistrovství vstoupit výhrou. Takže se spíš soustředíme na sebe a na to, co budeme předvádět my.

Jaký to tedy bude zápas?

Důležitý a navíc okořeněný, že je to proti Slovensku. Zažili jsme to už v Dánsku (2018), kde se hrál na úvod vyrovnaný zápas (3:2pp). Na začátku turnaje mají všichni síly, jsou natěšení a plní energie, takže duel nebude jednoduchý. Kluci se Slováky nedávno hráli v Ostravě, mají tu zkušenost, vyhráli, ale říkali, že Slováci hráli dobře.

Je pro vás dobře, že skupina graduje a ti nejsilnější soci v podobě Švýcarska a Kanady přijdou až na konci?

Víme, že se Kanada rozehrává v průběhu mistrovství a je nejlepší s nimi hrát na začátku. Nic s tím ale neuděláme, takže se tím nezabýváme.

Foto: David Taneček, ČTK Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka po tréninku před úvodním zápasem se Slovenskem.

Jste součástí silného prvního útoku s Filipem Chytilem a Dominikem Kubalíkem. Hodně se od vás čeká...

... měli jsme zatím dva tréninky. Budeme chtít hrát nejlépe, jak umíme. Navzájem si pomoct, doplnit. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli být nějaká jiná lajna, než jsou ostatní. Máme čtyři poměrně vyrovnané lajny, byť má každá jinou úlohu. Ale rozhodnout zápas může kterákoliv, což může být v turnaji naše plus. Nepasoval bych nás do nějaké výjimečné řady. Jasně, budeme chtít pomoct týmu nejlépe, jak umíme, a všichni budeme rádi, když to bude fungovat.

Budete se o souhře bavit?

Určitě si něco řekneme. Budeme řešit třeba buly, ofenzivní i defenzivní. Nikdy jsme spolu nehráli, takže komunikace hlavně na začátku bude klíčová, abychom věděli, kdo, kde a jak.

Co je další síla týmu?

Věřím, že to bude soudržnost, že budeme hrát jeden pro druhého, obětavě a že budeme chtít vyhrát víc než soupeř. A pak je to právě vyrovnanost týmu, že tady není žádná velká hvězda typu Pasty. Jestli chceme být úspěšní, tak nám nic jiného nezbývá než hrát takto. Věřím, že to v týmu je, ale musíme to ukázat na ledě.

Loni jste získali medaili, spadl z týmu tlak, že už se neopakují otázky, kdy to konečně přijde?